FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

EA2 XFRA NO0010607781 EAM SOLAR ASA NK 10