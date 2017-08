NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 32 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Essens-Lieferdienst sei das branchenweit wachstumsstärkste Unternehmen und dürfte im Zeitraum 2016 bis 2021 ein durchschnittliches jährliches Umsatzplus von 36 Prozent erzielen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Dienstag. In dieser Zeit sollte das operative Ergebnis von zuletzt minus 116 auf plus 360 Millionen Euro steigen./edh/ag

Datum der Analyse: 08.08.2017

