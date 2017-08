...und zwar genau: 1,5 Mrd. $. Und das über Firmenanleihen. Damit hätte der Konzern eine größere finanzielle Flexibilität, um die Produktion des Model 3 hochzufahren, mit dem Tesla in den Massenmarkt einsteigen will. Für den Wagen, der einen Grundpreis von 35.000 $ hat, bekommt das Unternehmen derzeit jeden Tag Tausende Vorbestellungen.



Tesla hatte im abgelaufenen Quartal den Umsatz mehr als verdoppelt, aber auch mehr Verlust gemacht. Neben Investitionen in eine riesige Akku-Fabrik in Nevada spielten die Vorbereitungen für den Model-3-Start dabei eine wesentliche Rolle.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info