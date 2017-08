Chinas Außenhandelsmotor ist im Juli etwas ins Stottern geraten. Vor allem im Handel mit den Vereinigten Staaten verlangsamte sich das Tempo bei den Ausfuhren deutlich.

Exportweltmeister China hat im Juli einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Ausfuhren wuchsen mit 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich schwächer als erwartet und so langsam wie seit Februar nicht mehr, wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit einem Plus von 10,9 Prozent kalkuliert, nachdem es im Juni noch einen Zuwachs von 11,3 gab. Ähnlich sah es bei den Importen aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...