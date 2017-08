Pfäffikon - Der Industriekonzern Oerlikon hat im zweiten Quartal 2017 den positiven Trend aus dem ersten Quartal fortgesetzt. Umsatz und Bestellungseingang stiegen zum Vorjahr erneut deutlich und die Guidance für das Gesamtjahr wird bekräftigt. Die Profitabilität auf Stufe Betriebsgewinn ging leicht zurück, der Halbjahres-Konzerngewinn stieg jedoch leicht.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um rund 19% auf 689 Mio CHF gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug der Wert 693 Mio. Der Bestellungseingang verbesserte sich um 22% auf 724 Mio. Der Bestellungsbestand per Mitte Jahr betrug 578 Mio, was gegenüber Ende erstes Quartal 2017 einem Plus von 5,9% entspricht. Gegenüber dem Vorjahr betrug das Plus rund 44%.

Der EBITDA war um 15% höher und betrug 92 Mio CHF. Die entsprechende Marge sank auf 13,4% nach 13,9% im Vorjahreszeitraum. Für den Konzerngewinn gibt es nur einen Halbjahreswert: Er verbesserte ...

