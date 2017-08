Bern - Die erst im April nach der Aufspaltung an die Börse gegangene Galenica hat im ersten Halbjahr 2017 den Nettoumsatz um 6,8% auf 1,59 Mrd CHF gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) legte noch deutlicher um 18% auf 71,5 Mio CHF zu. Bereinigt, also ohne Einfluss aus IAS 19, stieg der EBIT um 14% auf 76,6 Mio, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Gewinn kletterte um kräftige 54% auf 57,9 Mio, bereinigt legte er um 45% auf 62,1 Mio CHF zu.

Mit den Zahlen hat der Apothekenkonzern und Medikamentengrosshändler die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...