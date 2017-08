DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen der Deutschen Post mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnos je Aktien in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 14.813 +4% 15.184 +7% 14.190 EBIT 841 +12% 829 +10% 752 Ergebnis nSt und Dritten 602 +11% 604 +12% 541 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,50 +11% 0,49 +9% 0,45 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 4.268 +5% 4.282 +5% 4.072 Umsatz Express 3.750 +9% 3.799 +10% 3.450 Umsatz Forwarding/Freight 3.612 +5% 3.643 +6% 3.425 Umsatz Supply Chain 3.515 -1% 3.651 +3% 3.541 EBIT Post-eCommerce-Parcel 259 +4% 253 +2% 249 EBIT Express 469 +12% 465 +11% 418 EBIT Forwarding/Freight 67 -3% 57 -17% 69 EBIT Supply Chain 124 +22% 125 +23% 102

Mit den Zweitquartalsergebnissen scheint die Post ihre in der ersten Periode gezeigte Margenschwäche in den Griff bekommen zu haben, denn das Betriebsergebnis wuchs wieder deutlicher als die Erlöse. In den ersten drei Monaten war das noch umgekehrt. Wachstumstreiber blieb vor allem das internationale Paket- und eCommerce- sowie das globale Express-Geschäft. Den kurz- und mittelfristigen Ausblick bekräftige das Unternehmen erwartungsgemäß und rechnet unverändert für das Gesamtjahr 2017 mit einem Anstieg des Konzern-EBIT auf rund 3,75 Milliarden Euro. Darüber hinaus geht Deutsche Post weiterhin davon aus, den operativen Gewinn im Zeitraum 2013 bis 2020 um durchschnittlich mehr als 8 Prozent jährlich zu steigern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 889 +2% 3 871 Umsatz 832 +9% 4 764 EBIT 66 0% 4 66 Ergebnis nach Steuern 44 -2% 2 45 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,40 -9% 1 0,44

UNIPER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H/17 ggVj Zahl 1H/16 Umsatz k.A. -- -- 33.327 EBITDA bereinigt 1.234 -20% 2 1.540 EBIT bereinigt 956 -16% 2 1.135 Ergebnis nach Steuern/Dritten 849 -- 2 -3.871 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -22,77

Weitere Termine:

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H

07:45 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 2Q, München

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 1H, Herzogenaurach

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt

12:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1H, Augsburg

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q, Büdelsdorf

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Juni Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +21,4 Mrd Euro zuvor: +20,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +24,2 Mrd Euro zuvor: +17,3 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,1 Mrd EUR, davon: 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2026 im Volumen von 1,0 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.474,00 -0,14 Nikkei-225 19.992,27 -0,32 Schanghai-Comp. 3.274,73 -0,14 DAX 12.257,17 -0,33% DAX-Future 12.241,00 -0,33% XDAX 12.248,44 -0,32% MDAX 25.118,91 +0,06% TecDAX 2.285,44 +0,11% EuroStoxx50 3.505,80 -0,05% Stoxx50 3.116,24 -0,19% Dow-Jones 22.118,42 +0,12% S&P-500-Index 2.480,91 +0,16% Nasdaq-Comp. 6.383,77 +0,51% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,26 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem leichteren Start rechnen Händler am Dienstag an Europas Aktienmärkten. Es fehle an inspirierenden Vorlagen. "Der Markt sieht aus, als wartet er auf einen Impuls, den er dann auch mit voller Kraft spielen will", sagt ein Händler. So habe es der Futures auf den S&P-500 seit fast zwei Wochen nicht mehr geschafft, den Widerstandsbereich bei 2.475 Zählern definitiv zu überwinden. Dies sehe bedrohlich aus, weil sich solche Situationen meist nach unten auflösten. Die Rohstoffpreise wie beim Eisenerz stehen unter Druck nach neuen Exportdaten aus China. Die Exporte legten zwar im Juli um 7,2 Prozent zu nach 11,3 Prozent im Juni. Experten hatten aber für Juli eine stärkere Zunahme erwartet, ebenso bei den Importen.

Rückblick: Kaum verändert - Der wieder etwas festere Euro und Gewinnmitnahmen haben Europas Börsen am Montag gebremst. Händler sprachen zudem von fehlender Überzeugung der Anleger. Diese fürchteten eine mögliche Korrektur an den US-Börsen, der sich auch die Märkte in Europa dann nicht entziehen könnten. In dem eher negativen Umfeld fielen Rohstoffwerte mit einem Plus von 1,6 Prozent auf. Auslöser war ein kräftiger Anstieg der Eisenerzpreise auf ein Viermonatshoch. Daraufhin ging es für BHP um 2,3 Prozent nach oben und für Rio Tinto um 2,6 Prozent. Bei PostNL kam der Ausblick nicht gut an, die Aktie verlor 5,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - FMC verloren 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf von NxStage Medical für 1,7 Milliarden Euro bekanntgegeben hatte. Der Kauf wurde im Handel als "teuer" eingestuft. Positiv für SGL Carbon werteten Händler die Absicht, das Joint Venture mit BMW komplett zu übernehmen. SGL zogen um 7 Prozent an. Nach Zahlenvorlage sank die Aktie von Carl Zeiss Meditec um 0,2 Prozent. Xing gewannen derweil 3,6 Prozent nach dem Ausweis überzeugender Quartalszahlen. Mit einem Plus von 5,8 Prozent reagierte die Hypoport-Aktie auf endgültige Quartalszahlen. Aumann verteuerten sich nach dem Quartalsausweis um 4,6 Prozent. Evotec stiegen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 9,9 Prozent. Presseberichte über ein mögliches Aus der elektronischen Gesundheitskarte sorgten für Druck auf Compugroup. Die TecDAX-Aktie verlor 4,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,1% auf 12.248 Punkte

Epigenomics brachen beim Broker Lang & Schwarz um 15 Prozent ein, nachdem das Biotechunternehmen nach eigenen Angaben wegen hoher operativer Verluste die Hälfte des Grundkapitals verloren hat. Für Alstria Office ging es um 0,9 Prozent nach oben, nachdem das Immobilienunternehmen nachbörslich Quartalszahlen ausgewiesen hatte.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Der Dow-Jones-Index erreichte sein neuntes Schluss-Rekordhoch in Folge und diesmal schaffte auch der S&P-500 einen neuen Schlussrekord. Etwas dynamischer ging es bei den Technologiewerten an der Nasdaq zu, wo vor allem der Halbleitersektor vorrückte. Dessen Subindex gewann 1,5 Prozent. Die Anleger rückten ihre Blicke auf die Zinsperspektiven. Die gute Beschäftigungslage habe Zweifel an einer neuerlichen Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr verringert, hieß es. United Technologies ist an der Übernahme seines Wettbewerbers Rockwell Collins interessiert. Für United Tech ging es um 2,5 Prozent abwärts, während Rockwell um 6,8 Prozent nach oben liefen. Am oberen Ende des Kurstableaus im Dow standen Apple mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 158,59 Dollar. Damit erreichte die Aktie ein Allzeithoch auf Schlussbasis. NxStage Medical sprangen um gut 28 Prozent nach oben auf den Übernahmepreis, nachdem Fresenius Medical Care die Übernahme von NxStage mitgeteilt hatte. Tesla gaben 0,5 Prozent ab. Eine geplante Emission von Anleihen lastete etwas auf der Aktie. Für Alibaba ging es um 3,6 Prozent nach oben. Hier trieb der Abschluss eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Hotelgruppe Marriott International, bei dem chinesische Touristen über die Alibaba-Reiseseite buchen können. Marriott stiegen um 1,1 Prozent.

Der Kurse der US-Anleihen drehten im Verlauf leicht ins Plus, bewegten sich aber nur wenig.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1812 +0,1% 1,1796 1,1793 EUR/JPY 130,59 -0,1% 130,69 130,70 EUR/CHF 1,1493 +0,1% 1,1478 1,1467 GBP/EUR 1,1046 -0,0% 1,1050 1,1041 USD/JPY 110,56 -0,2% 110,77 110,83 GBP/USD 1,3048 +0,1% 1,3036 1,3019

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

Der Dollar gab einen Teil der Gewinne ab, die er am Freitag in Reaktion auf die guten Arbeitsmarktdaten und damit verbundene Zinserhöhungsspekulationen eingefahren hatte. Der Euro notierte im späten US-Geschäft knapp unter der Marke von 1,18 Dollar, nachdem er am Freitag bis auf 1,1728 Dollar abgesackt war. Sollten in den kommenden Tagen noch mehr US-Konjunkturdaten positiv überraschen, dürfte der Dollar neuen Auftrieb bekommen, prognostiziert die ING. Die Devisenanalysten der Bank erwarten, dass die Daten zu den US-Erzeuger- und Verbraucherpreisen "stärker" ausfallen werden. Aber schon in einem Monat dürfte der Euro wieder bei 1,20 Dollar stehen, erwartet ING. Die guten Daten zur deutschen Industrieproduktion begrenzten kurzfristig das Abwärtspotenzial der Gemeinschaftswährung.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,25 49,39 -0,3% -0,14 -13,6% Brent/ICE 52,17 52,37 -0,4% -0,20 -11,2%

Mit den Ölpreisen ging es leicht nach unten. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 49,39 Dollar. Marktteilnehmer machten dafür das hartnäckig fortbestehende Überangebot verantwortlich. Allerdings schloss der Preis deutlich über dem Tagestief, das bei 48,54 Dollar markiert wurde. Ein auf zwei Tage anberaumtes Treffen in Abu Dhabi soll sich mit der Förderdisziplin der Ölländer beschäftigen, doch viele Teilnehmer zeigten sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,23 1.257,70 +0,2% +2,53 +9,5% Silber (Spot) 16,27 16,29 -0,1% -0,02 +2,2% Platin (Spot) 969,60 967,50 +0,2% +2,10 +7,3% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,1% -0,00 +15,2%

Der Preis der Feinunze Gold gab im US-Geschäft um 1 Dollar nach auf 1.258 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

China hat im Juli den fünften Monat in Folge mehr Waren ausgeführt. Allerdings verlangsamte sich das Exportwachstum In Dollar gerechnet auf 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Volkswirte hatten im Mittel 10,5 Prozent erwartet nach einem Plus von 11,3 Prozent im Juni. Die Einfuhren wuchsen im Juli um 11 Prozent. Auch dieser Wert liegt unter der Prognose der befragten Volkswirte von 16,4 Prozent.

SLOWAKEI

Die rechte Slowakische Nationalpartei (SNS) hat die Koalition mit den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Robert Fico aufgekündigt. Seine Partei verlasse das Regierungsbündnis, um die "Regeln innerhalb der Koalition" anzupassen, erklärte SNS-Chef Andrej Danko. Die euroskeptische SNS war nach der Wahl im März 2016 als Juniorpartner in die Regierung eingetreten.

SÜDAFRIKA

Das südafrikanische Parlament entscheidet am Dienstag in geheimer Abstimmung über einen Misstrauensantrag gegen den Staatschef Jacob Zuma. Dass die Abstimmung geheim ist, könnte einige ANC-Abgeordnete zu einem Votum gegen den Staatschef und Parteivorsitzenden veranlassen. Experten rechneten aber nicht mit Zumas Abwahl.

HEIDELBERGCEMENT

Die Tochtergesellschaft Italcementi soll eine Strafe der italienischen Kartellbehörde von 84 Millionen Euro zahlen. Es sei eine entsprechende Bußgeldentscheidung zugestellt worden, teilte die Mutter Heidelbergcement mit und kündigte an, dass Italcementi Rechtsmittel gegen den Bescheid einlegen wird. Das zugrundeliegende Verfahren bezieht sich auf angebliche verbotene Marktkoordination zwischen Wettbewerbern auf dem italienischen Grauzementmarkt von Juni 2011 bis Januar 2016.

VOLKSWAGEN

Bei einer Regierungsübernahme im Oktober will die CDU in Niedersachsen den Volkswagen-Konzern besser kontrollieren. Es werde dann zu "längst überfälligen Veränderungen beim Management der Anteile des Landes kommen", sagte CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann der Welt. Zwar solle der Ministerpräsident weiter im Aufsichtsrat sitzen. Der zweite Posten des Landes in dem Kontrollgremium solle aber nicht mehr von Mitgliedern des Kabinetts besetzt werden, sondern von einem parteipolitisch unabhängigen Wirtschaftsprüfer und Autoexperten.

ALSTRIA OFFICE

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnos je Aktien in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 48 -6% 48 -6% 51 Konzernergebnis 48 +15% 38 -10% 42 Ergebnis je Aktie 0,31 +19 0,19 -27% 0,26 FFO -- -- -- -- 31,2 FFO je Aktie -- -- 0,18 0% 0,18

Alstria Office erwartet 2017 nun einen Umsatz von 193 Millionen Euro, nach bisher 185 Millionen. Die Prognose für den FFO (nach Minderheitsanteilen) wurde auf 113 Millionen von zuvor 108 Millionen Euro angehoben.

RATIONAL

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnos je Aktien in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 165 +12% 164 +11% 147 EBIT 40 -4% 47 +13% 41 Ergebnis nach Steuern 30 -4% -- -- 32 Ergebnis je Aktie 2,66 -5% 3,12 +12% 2,79

Laut Rational kam das Wachstum kam vor allem aus Amerika und Asien. An seiner Jahresprognose rührte der MDAX-Konzern nicht. Rational hatte die Wachstumsprognose erst vor gut einem Monat erhöht und geht davon aus, 2017 um 11 bis 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu wachsen.

UNIPER

geht auf Grundlage der Halbjahresergebnisse jetzt davon aus, im laufenden Jahr ein bereinigtes EBIT von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro zu erreichen. Bisher hatte die Spanne auf 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro gelautet. Die Dividende für das laufende Jahr soll nun um 25 Prozent gegenüber 2016 steigen. Bisher hatte der Vorstand eine Erhöhung um 15 Prozent in Aussicht gestellt.

EPICENOMICS

geht davon aus, wegen hoher operativer Verluste die Hälfte des Grundkapitals verloren zu haben. Daher soll zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden. Das Biotechunternehmen entwickelt Bluttests, mit denen Krebserkrankungen erkannt werden sollen. Im Juli hatte Epigenomics gewarnt, im laufenden Jahr vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereinigt einen Verlust von 12 bis 14 Millionen Euro zu schreiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.