China hat im Juli den fünften Monat in Folge mehr Waren ausgeführt. Allerdings verlangsamte sich das Exportwachstum In Dollar gerechnet auf 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Volkswirte hatten im Mittel 10,5 Prozent erwartet nach einem Plus von 11,3 Prozent im Juni. Die Einfuhren wuchsen im Juli um 11 Prozent. Auch dieser Wert liegt unter der Prognose der befragten Volkswirte von 16,4 Prozent. Im Vormonat hatten sich die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt noch um 17,2 Prozent erhöht. Chinas Handelsbilanzüberschuss weitete sich im Juli auf 46,74 Milliarden US-Dollar von 42,77 Milliarden im Juni aus. Das entsprach weitestgehend der Konsensschätzung von 46,4 Milliarden Dollar.

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.474,00 -0,14% Nikkei-225 19.991,41 -0,32% Hang-Seng-Index 27.788,05 +0,35% Kospi 2.400,14 +0,06% Shanghai-Composite 3.278,53 -0,03% S&P/ASX 200 5.738,60 -0,61%

Etwas leichter - Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten aus China prägen das Geschehen. Händler sprechen von einem lauen Handel, zumal viele Marktteilnehmer im Urlaub weilten. In Australien drehte der S&P/ASX-200 ins Minus. Zunächst hatten hier noch gestiegene Eisenerzpreise gestützt ehe heimische Stimmungsbarometer und die enttäuschenden Daten aus dem wichtigen Handelspartnerland China für einen Stimmungsumschwung sorgten. Im Minensektor halten sich BHP Billiton und Rio Tinto zwar im Plus, kommen aber von ihren Anfangsgewinnen zurück. Unter den Einzelwerten ziehen Geely Auto in Hongkong um 4,9 Prozent auf Allzeithoch an. Der chinesische Automobilhersteller wartet mit einem Anstieg des Juli-Absatzes um 88 Prozent auf Jahressicht auf. Damit hat das Unternehmen bereits 57 Prozent seiner Jahreszielsetzung erreicht. Auch andere Sektoraktien ziehen mit an.

Tenet Healthcare senkte nach einem enttäuschend ausgefallenen Quartalsbericht seine Prognose. Die Aktie des Krankenversicherers knickte auf Nasdaq.com um 10,7 Prozent ein. Avis Budget wurden 6,3 Prozent billiger gehandelt, nachdem der Autovermieter ebenfalls seinen Ausblick gesenkt hatte. Lendingclub konnte derweil den Verlust im zweiten Quartal verringern. Der Umsatz des Online-Kreditvermittlers stieg dagegen um 35 Prozent auf 140 Millionen Dollar. Eine Erhöhung des Ausblicks trieb den Kurs um 7,3 Prozent nach oben. Nach der Vorlage von Quartalszahlen gab der Kurs des Hotelbetreibers Marriott um 3 Prozent nach, während bei Maxwell Technologies die Geschäftszahlen gut ankamen und die Aktie um 3,7 Prozent zulegte. Der Kurs des Investitionsgüterherstellers Manitowoc stieg um 8,6 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.118,42 0,12 25,61 11,92 S&P-500 2.480,91 0,16 4,08 10,81 Nasdaq-Comp. 6.383,77 0,51 32,21 18,59 Nasdaq-100 5.934,73 0,59 34,82 22,02 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 744 Mio 785 Mio Gewinner 1.415 1.680 Verlierer 1.536 1.294 unverändert 128 110

Gut behauptet - Der Dow-Jones-Index erreichte sein neuntes Schluss-Rekordhoch in Folge und diesmal schaffte auch der S&P-500 einen neuen Schlussrekord. Etwas dynamischer ging es bei den Technologiewerten an der Nasdaq zu, wo vor allem der Halbleitersektor vorrückte. Dessen Subindex gewann 1,5 Prozent. Die Anleger rückten ihre Blicke auf die Zinsperspektiven. Die gute Beschäftigungslage habe Zweifel an einer neuerlichen Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr verringert, hieß es. United Technologies ist an der Übernahme seines Wettbewerbers Rockwell Collins interessiert. Für United Tech ging es um 2,5 Prozent abwärts, während Rockwell um 6,8 Prozent nach oben liefen. Am oberen Ende des Kurstableaus im Dow standen Apple mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 158,59 Dollar. Damit erreichte die Aktie ein Allzeithoch auf Schlussbasis. NxStage Medical sprangen um gut 28 Prozent nach oben auf den Übernahmepreis, nachdem Fresenius Medical Care die Übernahme von NxStage mitgeteilt hatte. Tesla gaben 0,5 Prozent ab. Eine geplante Emission von Anleihen lastete etwas auf der Aktie. Für Alibaba ging es um 3,6 Prozent nach oben. Hier trieb der Abschluss eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Hotelgruppe Marriott International, bei dem chinesische Touristen über die Alibaba-Reiseseite buchen können. Marriott stiegen um 1,1 Prozent.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,25 -1,1 2,26 -19,0 30 Jahre 2,84 -0,6 2,84 -23,2

Der Kurse der US-Anleihen drehten im Verlauf leicht ins Plus, bewegten sich aber nur wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fiel um 1 Basispunkt auf 2,25 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1811 +0,1% 1,1796 1,1803 +12,3% EUR/JPY 130,57 -0,1% 130,69 130,76 +6,2% EUR/GBP 0,9053 +0,0% 0,9050 0,9048 +6,2% GBP/USD 1,3046 +0,1% 1,3036 1,3045 +5,7% USD/JPY 110,56 -0,2% 110,77 110,79 -5,4% USD/KRW 1124,95 -0,2% 1126,80 1127,62 -6,8% USD/CNY 6,6980 -0,3% 6,7214 6,7185 -3,6% USD/CNH 6,7049 -0,4% 6,7314 6,7279 -3,9% USD/HKD 7,8230 +0,0% 7,8195 7,8224 +0,9% AUD/USD 0,7923 +0,1% 0,7913 0,7923 +9,8%

Der Dollar gab einen Teil der Gewinne ab, die er am Freitag in Reaktion auf die guten Arbeitsmarktdaten und damit verbundene Zinserhöhungsspekulationen eingefahren hatte. Der Euro notierte im späten US-Geschäft knapp unter der Marke von 1,18 Dollar, nachdem er am Freitag bis auf 1,1728 Dollar abgesackt war. Sollten in den kommenden Tagen noch mehr US-Konjunkturdaten positiv überraschen, dürfte der Dollar neuen Auftrieb bekommen, prognostiziert die ING. Die Devisenanalysten der Bank erwarten, dass die Daten zu den US-Erzeuger- und Verbraucherpreisen "stärker" ausfallen werden. Aber schon in einem Monat dürfte der Euro wieder bei 1,20 Dollar stehen, erwartet ING. Die guten Daten zur deutschen Industrieproduktion begrenzten kurzfristig das Abwärtspotenzial der Gemeinschaftswährung.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,26 49,39 -0,3% -0,13 -13,6% Brent/ICE 52,18 52,37 -0,4% -0,19 -11,1%

Mit den Ölpreisen ging es leicht nach unten. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 49,39 Dollar. Marktteilnehmer machten dafür das hartnäckig fortbestehende Überangebot verantwortlich. Allerdings schloss der Preis deutlich über dem Tagestief, das bei 48,54 Dollar markiert wurde. Ein auf zwei Tage anberaumtes Treffen in Abu Dhabi soll sich mit der Förderdisziplin der Ölländer beschäftigen, doch viele Teilnehmer zeigten sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,02 1.257,70 +0,2% +2,32 +9,4% Silber (Spot) 16,28 16,29 -0,1% -0,01 +2,2% Platin (Spot) 969,50 967,50 +0,2% +2,00 +7,3% Kupfer-Future 2,91 2,91 -0,0% -0,00 +15,2%

Der Preis der Feinunze Gold gab im US-Geschäft um 1 Dollar nach auf 1.258 Dollar.

Die Verbraucherkredite in den USA sind im Juni um 12,4 Milliarden Dollar gestiegen nach revidiert 18,28 Milliarden im Mai.

AVIS BUDGET

hat seine Prognose für Jahresgewinn nach einem schwierigen ersten Halbjahr gesenkt. Preisdruck und höhere Kosten für die Fahrzeugflotte belasteten die Bilanz. Avis erwartet jetzt nur noch einen bereinigten Gewinn in der Spanne von 2,40 bis 2,85 Dollar je Aktie statt bislang 2,85 bis 3,50 Dollar. Den Umsatzausblick bestätigte Avis bei 8,8 bis 8,95 Milliarden Dollar.

HANJIN SHIPPING

Die insolvente südkoreanische Reederei Hanjin Shipping kann die Forderungen ihrer Gläubiger nach derzeitigem Stand nicht mal mehr ansatzweise befriedigen. Die Liquidation der Vermögenswerte der einst siebtgrößten Containerschiff-Reederei der Welt brachte bislang nur rund 220 Millionen US-Dollar ein.

UBER

Dem geschassten Uber-CEO Travis Kalanick bleibt eine Rückkehr auf den Chefposten verwehrt. Chairman Garret Camp stellte dies gegenüber den Mitarbeitern klar und reagierte damit auf Spekulationen, der Fahrdienstvermittler könnte den Mitgründer zurückholen.

