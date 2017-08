Die Woche zeichnete am Primärmarkt ein ähnliches Bild wie bereits letzte Woche. Während am USD denominierten Credit-Markt nichts von einer Sommerpause zu spüren ist, herrscht am EUR Markt Ebbe. KFW stockte gestern deren September 2032 Anleihe um EUR 1 Mrd. auf. Das Interesse war überschaubar, die Orderbücher schlossen im Bereich von EUR 1,3 Mrd. Mit Tesla steht ein bekannter Name vor seinem Debüt auf dem Unternehmensanleihenmarkt (erste nicht wandelbare Unternehmensanleihe). Der Elektroautohersteller kündigte gestern die Emission einer USD 1,5 Mrd. schweren Anleihe mit achtjähriger Laufzeit an. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des Model 3 genutzt werden. Auch wenn diese Emission lediglich USD denominiert ist, erwarten wir den Emittenten zukünftig auch auf dem EUR...

