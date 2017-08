08.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Dritter Markt ISIN Wertpapier Währung Dividende Ex-Tag record date ZahltagUS0970231058 The Boeing Co USD 1,42 09.08.2017 11.08.2017 01.09.2017US9311421039 Wal-Mart Stores Inc USD 0,51 09.08.2017 11.08.2017 05.09.2017Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden. ...

