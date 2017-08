Aktionäre des Modekonzerns HUGO BOSS (WKN:A1PHFF) haben in den letzten Jahren starke Nerven gebraucht. Zwischenzeitlich hatte die Aktie weit über die Hälfte an Wert eingebüßt, nachdem sich der ursprüngliche Wachstumsweg steiniger als gedacht herausgestellt hatte.



Die strategische Neuausrichtung beginnt aber scheinbar zu greifen und die Aktie konnte vor allem dank starker Zahlen 17 % innerhalb von vier Wochen steigen.

Das Quartal deutet auf einen Turnaround hin

Es wäre zwar übertrieben hier von massivem Wachstum zu sprechen, aber angesichts der tiefgreifenden Umstrukturierungen ist ein flächen- und umsatzbereinigtes Umsatzwachstum in Höhe von 3 % durchaus gut. Im zweiten Quartal dieses Jahres wurden 636 Millionen Euro umgesetzt. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...