Der US-Leitindex Dow Jones hat am Montag das neunte Rekordhoch in Folge erzielt. S&P 500 (+0,2 Prozent) und Nasdaq (+0,5 Prozent) legten ebenfalls zu. Den deutschen Anleger scheint dies am Dienstagmorgen aber kaum zu tangieren. Die Vorbörse lässt einen leichten Rückgang erwarten.

