flatex Morning-news

Die neue Handelswoche beginnt und der Deutsche Aktienindex konsolidiert erst einmal seinen Gewinn vom Freitag. Am Morgen wurde eine schwächere deutsche Produktion im produzierenden Sektor im Juni ausgewiesen. Dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden nach, ging sie um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück. Die Industrieproduktion ging im Juni um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück. Auch der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland im August sank abermals. Er wurde mit 33,2 Punkten im Vergleich zum Vormonat mit 37,5 Punkten veröffentlicht. Der Erwartungsindex reduzierte sich vom Vormonat mit 12,5 Punkten auf nunmehr 5,8 Punkte und der Lageindex sank im gleichen Zeitraum von 65,5 auf 64,3 Punkte hinab. Mit einem Kurs von 12.257,17 Punkten und einem Minus von 0,33 Prozent beendete Deutschlands Leitindex den Xetra-Handel in Frankfurt. Damit bekam der DAX auch die rote Laterne im Vergleich zu den führenden europäischen Indizes. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 3.505,80 Punkten. An der Wall Street überwogen einmal mehr die Gewinne. Alle drei US-Leitindizes konnten zulegen. Der Dow Jones erreichte am Montag seinen neunten Rekordtag in Folge. Der S&P500 schloss nur noch rund vier Punkte von seinem Allzeithoch entfernt.

Am Dienstag werden die Marktteilnehmer bereits vorbörslich auf die deutsche Handelsbilanz für den Monat Juni achten, die um 08:00 Uhr publiziert wird. Die französische Handelsbilanz wird im Anschluss um 08:45 Uhr ebenfalls für den Monat Juni zu begutachten sein. Erst am Nachmittag wird es dann noch relevante Daten aus den USA geben. Zeitgleich werden aus den USA dann noch um 16:00 Uhr die JOLTs-Daten mit den offenen Stellen im Juni und das IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen für den August veröffentlicht. Nach US-Börsenschluss werden noch die API-Rohöllagerbestandsdaten der Woche ausgegeben, die für WTI-Rohölhändler von Interesse sein könnten. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem der DAX-Konzern Deutsche Post, sowie Deutsche Beteiligungsgesellschaft, Hamborner Reit, Jungheinrich, Rational, Schaeffler, Uniper und Wacker Neuson von ihren Halbjahres- und Quartalszahlen. Aus den USA weisen zum Beispiel Priceline und Walt Disney ihr aktuelles Zahlenwerk aus.







Am Dienstag befinden sich die meisten asiatisch-pazifischen Leitindizes im roten Bereich. Die Kospi-Indizes aus Südkorea und der Hang Seng aus Hong Kong können jedoch am Morgen ihre Zugewinne ausbauen. Die US-Futures notieren durchweg im negativen Terrain. Der DAX bewegte sich seit seinem Rekordhoch vom 20. Juni 2017 von 12.951,54 Punkten nahezu bis zum Kurslückenschluss auf sein letztes relevantes Verlaufstief vom 01. August bei 12.292,06 Punkten.

Dieser Kursverlauf könnte die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher ermitteln lassen. Die nächsten Widerstände und damit Kursziele der Bullen lägen nun bei 12.420 Punkten, 12.522 Punkten und 12.623 Punkten bereit. Die Bären würden hingegen die nächsten Unterstützungen bei 12.092 Punkten, 11.942 Punkten, 11.887 Punkten und 11.763 Punkten zur Kurszielbestimmung heranziehen.

