Die Beteiligung des Landes an VW sorgt in Niedersachsen für Diskussionen. Im Fall eines Siegs bei der vorgezogenen Landtagswahl im Oktober will die CDU nun zumindest eine Neuregelung der Sitzverteilung im Aufsichtsrat.

Die CDU in Niedersachsen will bei einer Regierungsübernahme nach der Landtagswahl im Oktober den Volkswagen-Konzern besser kontrollieren. Dann werde es zu längst überfälligen Veränderungen beim Management der Anteile des Landes kommen, das derzeit zu unprofessionell sei, sagte der CDU-Landeschef Bernd Althusmann der Zeitung "Die Welt" (Dienstagausgabe). Zwar solle der Ministerpräsident weiter im Aufsichtsrat sitzen. Der zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...