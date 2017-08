Aus Pflichtbewusstsein arbeitet der Durchschnittsdeutsche auch, wenn er krank ist. Irgendwer muss die Arbeit ja erledigen. Dabei wollen die Deutschen eigentlich anders arbeiten.

Arbeit ist kein Wunschkonzert. Trotzdem hat die Personalberatung SThree bei mehr als 1100 berufstätigen Deutschen nachgefragt, wie sie gerne arbeiten würden. Und wie sie tatsächlich arbeiten. Wenig überraschend klafft eine Lücke zwischen Wunsch und Realität. So würden sich 73 Prozent der Befragten gerne frei einteilen, wann und so sie arbeiten: nachts, am Wochenende, von neun bis fünf. Doch nur 34 Prozent können tatsächlich frei über ihre Arbeitszeit verfügen. Bei allen anderen bestimmen Chef und Stechuhr, wer wann wo wie viel arbeitet.

"Letztlich muss natürlich immer abgewogen werden, in welchen Branchen und Tätigkeiten eine zu hundertprozentig flexible Arbeitszeit sinnvoll und realisierbar ist", räumt Luuk Houtepen, Director Business Development bei SThree ein. Ein Unfallchirurg ...

