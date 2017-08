Die Unternehmen aus Deutschland haben im Juni weniger Waren ins Ausland verkauft als erwartet worden war. Zwar war das erste Halbjahr 2017 insgesamt stark. Der Rückgang im Vergleich zu Mai ist aber deutlich.

Die deutschen Exporte sind im Juni so kräftig gesunken wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Sie schrumpften um 2,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Mit dem größten Minus seit August 2015 endete eine Serie von fünf Anstiegen in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen kalender- und saisonbereinigten Rückgang von 0,3 Prozent erwartet, nachdem es im Mai ...

