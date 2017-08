Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München, 08.08.2017 (pta008/08.08.2017/08:13) - Der Konzernumsatz wächst zum 30. Juni 2017 um über 70 Prozent auf Eur 74,4 Mio. bei einem deutlichen operativen Ergebnissprung. Der Verkauf der Beteiligung Biolink führt zudem zu einer wesentlichen Steigerung des Eigenkapitals und unterstreicht das Wachstum.



Die Blue Cap AG hat das erste Halbjahr 2017 mit einem Konzernumsatz von Eur 74,4 Mio. abgeschlossen. Das entspricht einem Umsatzwachstum von über 70 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Konzernergebnis konnte ebenfalls gesteigert werden. Das vorläufige EBITDA lag zum Halbjahresende bei ca. Eur 7,2 Mio. (Vorjahr Eur 3,7 Mio.) und das vorläufige EBIT bei ca. Eur 5,8 Mio. (Vorjahr Eur 2,6 Mio.). Dabei wurde das operative Ergebnis um den Veräußerungserlös aus dem Verkauf der Firma Biolink sowie sonstige neutrale Erträge und Aufwendungen bereits bereinigt. Das Eigenkapital betrug ca. Eur 56,1 Mio. (Vorjahr: Eur 21,1 Mio.) bei einer Bilanzsumme von ca. Eur 138,7 Mio. (Vorjahr Eur 88,8 Mio.). Die EK-Quote des Konzerns hat sich auf ca. 40,5 % erhöht.



Der Verkauf der 89,85 %-Beteiligung an der Firma Biolink wurde zum 30. Juni 2017 ebenfalls profitabel abgeschlossen und führt zu einem Veräußerungserlös bei Blue Cap von ca. Eur 41,7 Mio. Unter Berücksichtigung des Veräußerungsgewinns sowie sonstiger neutraler Erträge und Aufwendungen ergibt sich zum Ende des ersten Halbjahres 2017 ein vorläufiger Konzernjahresüberschuss von ca. Eur 38,9 Mio. (Vorjahr Eur 1,3 Mio.). Die liquiden Mittel aus der Veräußerung der Beteiligung Biolink werden insbesondere zur Tilgung von Bankverbindlichkeiten sowie zur Reinvestition in attraktive Unternehmen mit Entwicklungspotential verwendet.



Der vollständige Bericht mit den endgültigen Halbjahreszahlen wird am 30. September 2017 auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.



(Ende)



