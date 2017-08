Die britische Investmentbank Barclays hat Wirecard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Übernahmewelle bei den Zahlungsabwicklern halte an und sorge für eine Stimmungsaufhellung bei den Anlegern, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Aktien von Wirecard und Paysafe hätten seit Jahresbeginn um jeweils rund 60 Prozent zugelegt. Bei Paysafe könnte die jüngste Offerte der Finanzinvestoren Blackstone und CVC das fundamentale Aufwärtspotenzial begrenzen - am meisten Luft nach oben hätten die digitalen Anbieter Wirecard und Cielo./gl/zb Datum der Analyse: 08.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0010 2017-08-08/08:48

ISIN: DE0007472060