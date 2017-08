Wenig Veränderung gab es zu Wochenbeginn an den wichtigsten europäischen Börsen. Der wieder steigende Eurokurs erwies sich hier einmal mehr als hinderlich und drückte auf die Kauflaune. Ebenso hatte sich die Anlegerstimmung im Euroraum zum zweiten Mal in Folge etwas eingetrübt, befindet sich aber nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Unter den Branchen waren die Metall- und Minenwerte führend, der Sektor konnte den Tag mit einem Plus von knapp 1,7% beenden. Getrieben wurden hier die Kurse von steigenden Preisen bei Eisenerz, wo man sich über das Angebot im Winter Sorgen macht. Das trieb unter anderem ArcelorMittal zu einem Anstieg von knapp 4,7%, aber auch die Londoner Minentitel konnten allesamt rund 2,0% zulegen. Deutliche Verlust musste...

