Tagesgewinner war am Montag Evotec (Coverstory im gerade in der Druckerei befindlichen http://www.boerse-social.com/magazine #7, wer heute bestellt, kommt noch auf den Postverteiler) mit 9,86% auf 13,32 (267% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,18%) vor YY Inc. mit 4,20% auf 76,58 (276% Vol.; 1W 7,10%) und JinkoSolar mit 4,01% auf 29,02 (289% Vol.; 1W 5,07%). Die Tagesverlierer: Nordex mit -2,64% auf 12,18 (76% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,55%), Nemetschek mit -1,55% auf 65,41 (52% Vol.; 1W -0,41%), ADVA Optical Networking mit -1,40% auf 6,62 (114% Vol.; 1W 2,78%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (20664,93 Mio.), Royal Dutch Shell (15467,88) und Apple (6539,75). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem...

