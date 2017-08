In einem Umfeld, in dem man bei so mancher Aktie ob ihrer Bewertung die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, in dem andere charttechnisch bärisch oder gefährdet aussehen, die aber eigentlich eher billig wären, ist es immer wieder erfreulich, wenn man einen Blue Chip wie die Allianz vorfindet, bei dem alles passt.

