Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit "Neutral" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Hohe Chancen und Risiken seien bei der Aktie des schnell wachsenden Essens-Lieferdienstes weitgehend schon eingepreist, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer Studie vom Dienstag. Er sehe großen Wettbewerb in einigen wichtigen Märkten, während einige andere erst am Entstehen seien./tih/gl Datum der Analyse: 08.08.2017

ISIN: DE000A2E4K43