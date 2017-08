Trotz Rückschlag auf dem Exportmarkt zeigt sich der Euro am frühen Dienstagmorgen weiter stabil und notiert leicht höher als am Vorabend. Weitere Konjunkturdaten können im Laufe des Tages neue Impulse geben.

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert über 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...