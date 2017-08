Im Zuge der aktuellen Berichtssaison ließ auch die Commerzbank (WKN: CBK100) am 02.08.2017 in ihre Bücher blicken. Um gleich das wesentliche vorwegzunehmen: Einige Analysten waren aufgrund der geschäftlichen Entwicklung innerhalb des zweiten Quartals ziemlich enttäuscht.



Einige Investoren fragen sich daher, was war das Auslöser für dieses alles andere als rosige Zahlenwerk? Wie ist es wirklich um die Commerzbank bestellt? Und wie wird es in der Folge weitergehen?



Lass uns daher die aktuellen Zahlen zum Anlass nehmen, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen.

Die nackten Zahlen

Aber zunächst: Ein Einblick in die Zahlen.



Insgesamt verbuchte die Commerzbank im letzten abgeschlossenen Quartalszeitraum einen Verlust in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...