FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,02 Prozent auf 163,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,46 Prozent.

Ein überraschender Dämpfer für die deutsche Exportwirtschaft konnte den Bundesanleihen keinen nennenswerten Auftrieb verleihen. Im Juni waren die Ausfuhren der größten Volkswirtschaft der Eurozone im Monatsvergleich um 2,8 Prozent gefallen, während Volkswirte einen weiteren Anstieg erwartet hatten. Im weiteren Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/bgf/das

ISIN DE0009652644

