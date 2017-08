Uniper hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Der Energiekonzern will seinen Aktionären daher eine deutlich höhere Dividende zahlen.

Der Energieversorger Uniper will seinen Aktionären für das laufende Geschäftsjahr eine deutlich höhere Dividende zahlen als bisher vorgesehen. Der Vorstand strebe eine um 25 Prozent angehobene Ausschüttung an, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Uniper mit einer Steigerung von 15 Prozent gerechnet. Der aus dem früheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...