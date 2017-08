Frankfurt - Die Brasilianische Zentralbank setzt den Leitzinssenkungskurs unvermindert fort, so die Analysten der DekaBank.Am 26 Juli habe die Zentralbank den Leitzins um weitere 100 Basispunkte auf nun 9,25% gesenkt. In seiner Stellungnahme habe das geldpolitische Komitee die Bereitschaft für weitere Senkungen bestätigt. Der deutliche Rückgang der Inflation in den vergangenen Monaten biete ausreichend Spielraum für eine weitere Lockerung. Zudem seien die Inflationserwartungen in den vergangenen Monaten stark gesunken und lägen deutlich unterhalb des Inflationsziels von 4,5%. Der Brasilianische Real habe auf die Lockerung und auf die anhaltenden politischen Turbulenzen weitgehend gelassen reagiert. Unsicherheit hinsichtlich des Reformfortschrittes könne der Zentralbank allerdings einen Strich durch ihre Lockerungspläne machen, falls das Investorenvertrauen in die brasilianische Wirtschaftspolitik erneut schwinde.

