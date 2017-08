FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Nach dem Scheitern am Widerstandsbereich um 12.300 Punkte am Vortag hoffen Marktteilnehmer, dass sich der Kontrakt im aktuellen Bereich stabilisieren kann. Jedoch könne schon ein geringer Anstieg im Euro jeden Erholungsversuch zunichte machen und eher zu einem Test der Wochentiefs führen, heißt es im Handel. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.42 Uhr 9 auf 12.232 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.234 und das Tagestief bei 12.223 Punkten. Umgesetzt wurden 1.546 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.