Die Silberunternehmen haben in den vergangenen Tagen Zahlen gemeldet. Und um es kurz zu machen: Positive Überraschungen findet man nur spärlich. Die Großen der Branche, wie Hecla, Coeur oder auch First Majestic kamen nach den Zahlen unter Druck. Zum einen lag dies sicherlich an der Bilanz, zum anderen aber auch am wieder schwächeren Silberpreis.

Den vollständigen Artikel lesen ...