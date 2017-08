Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-08 / 09:01 PRESSEMITTEILUNG *Katjesgreenfood steigt beim Porridge Pionier Haferkater ein* Berlin, 8. August 2017 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjesgreenfood") hat 10% an der Haferkater GmbH erworben. Haferkater hat 2016 den Start-up-Wettbewerb der Deutschen Bahn und 2015 den Gastro-Gründerpreis gewonnen. In 2017 sollen neben den bestehenden drei Cafés in Berlin deutschlandweit drei neue Stores eröffnet werden. Haferkater bietet den ersten frisch gekochten, individualiserbaren Take-away Porridge an. Mit verschiedenen Toppings serviert ist Haferkater die gesunde Alternative im Fast Food Bereich. Es ist das erste Snackprodukt, welches den Anforderungen an Schnelligkeit, Frische, Individualisierbarkeit und Zeitgeist entspricht, ohne ein Sandwich zu sein. "Mit der einzigartigen Kombination von Porridge & Coffee zielt Haferkater auf die stark wachsende Kategorie des Außer-Haus-Frühstücks-Markts. Der gesunde Snack gibt Kraft, kann vegan und individuell zusammengestellt und bei wenig Zeit ins Büro mitgenommen werden", erklärt Dr. Manon Littek, CEO der Katjesgreenfood. "Gerade in unserer ersten Wachstumsphase freuen wir uns sehr, in Katjesgreenfood einen nachhaltigen und innovativen Investor gefunden zu haben, mit dem wir unsere Werte und Zukunftsvisionen teilen. Haferkater wird mit Porridge auch andere Städte erobern und kann mit Katjesgreenfood auf einen erfahrenen Partner zählen. Katjes und Kater - ein gutes Team!", ergänzen die drei Gründer Anna Schubert, Leandro Burguete und Levin Siert vom Haferkater. Katjesgreenfood betreibt impact investing im stark wachsenden Markt für nachhaltige Lebensmittel. Haferkater ist nach Veganz, Caté und Hemptastic das vierte Unternehmen, an dem sich Katjesgreenfood innerhalb eines Jahres beteiligt hat. Die rechtlich selbständige Katjesgreenfood ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. *KONTAKT* Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Volker Weinlein Chief Marketing Officer T +49 30 257 62 17-30 M +49 172 36 29 641 E weinlein@katjesgreenfood.berlin Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KJYNHCCIYB [1] Dokumenttitel: Bildmaterial zur Haferkater GmbH Emittent/Herausgeber: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Handel 2017-08-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 599493 2017-08-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1ea161aaded724da4397d8b4923ae622&application_id=599493&site_id=vwd&application_name=news

