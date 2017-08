Die deutsche Wirtschaft ist nach Prognose des Ifo-Instituts im zweiten Quartal so kräftig gewachsen wie seit Ende 2014 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um etwa 0,8 Prozent zulegen und damit stärker als zu Jahresbeginn mit 0,6 Prozent, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose.

