Deutscher Handelsbilanzüberschuss Juni in etwa wie erwartet

Der Handelsbilanzüberschuss Deutschlands hat im Juni in etwa den Erwartungen entsprochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag er kalender- und saisonbereinigt bei 21,2 Milliarden Euro. Ökonomen hatten mit 21,4 Milliarden gerechnet. Unbereinigt schloss die Außenhandelsbilanz mit einem Überschuss von 22,3 Milliarden Euro ab. Die preisbereinigten Exporte sanken gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 2,8 Prozent und lagen unbereinigt um 0,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Importe gingen auf Monatssicht um 4,5 Prozent zurück und lagen um 3,6 Prozent höher als im Juni 2016.

ING: Angst vor Euro-Aufwertung übertrieben

Der steigende Außenwert des Euro stellt nach Aussage der ING kein Risiko für die deutschen Ausfuhren dar. "Frühere Episoden haben gezeigt, dass es so etwas wie eine explizite Schmerzgrenze beim Wechselkurs für die Exporteure nicht gibt", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Vielmehr hätten sich gerade die deutschen Ausfuhren als sehr resistent gegen Währungsaufwertungen erwiesen.

Ifo: Deutsches BIP steigt im 2Q um 0,8 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Münchener Ifo-Instituts im zweiten Quartal auf 0,8 (Vorquartal: 0,6) Prozent verstärkt. "Das ergibt sich aus dem ununterbrochenen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex in den vergangenen Monaten in Verbindung mit der sehr guten Entwicklung anderer wichtiger Konjunkturindikatoren, wie den Auftragseingängen und den Einzelhandelsumsätzen", schreibt Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturforschung.

Chinas Exportwachstum verfehlt Erwartungen

China hat im Juli den fünften Monat in Folge mehr Waren ausgeführt. Allerdings verlangsamte sich das Exportwachstum, was auf eine mögliche Abschwächung der Nachfrage aus dem Ausland schließen lässt. Die Exporte legten in US-Dollar um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Das ist weniger als Volkswirte mit im Mittel 10,5 Prozent erwartet hatten. Die Einfuhren nahmen im Juli um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Auch dieser Wert liegt unter der Prognose der befragten Volkswirte, die im Schnitt auf ein Plus 16,4 Prozent gelautet hatte.

Kanzlerkandidat Schulz will unabhängig von Wahlausgang SPD-Chef bleiben

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will auch im Fall einer Niederlage bei der Bundestagswahl im September SPD-Vorsitzender bleiben. "Ich werde mich auf dem nächsten Parteitag natürlich um eine Wiederwahl bewerben", kündigte Schulz bei einer Leserveranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Berlin an. Die SPD könne "längere Rhythmen" in der Amtszeit ihrer Vorsitzenden ganz gut gebrauchen, fügte er am Montagabend an.

CDU in Niedersachsen will Kontrolle über Volkswagen verbessern

Bei einer Regierungsübernahme im Oktober will die CDU in Niedersachsen den Volkswagen-Konzern besser kontrollieren. Es werde dann zu "längst überfälligen Veränderungen bei Management der Anteile des Landes kommen", sagte CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann der Welt. Die Anteile des Landes Niedersachsen an VW würden nicht professionell genug gemanagt. "Es erfordert profundes Fachwissen, um einen Weltkonzern wie VW hinreichend kontrollieren zu können", so Althusmann.

Juso-Chefin fordert von Schulz Absage an große Koalition vor der Wahl

Die Juso-Vorsitzende Johanna Uekermann hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz aufgefordert, vor der Bundestagswahl eine Neuauflage der großen Koalition auszuschließen. "Ich will einen Politikwechsel und würde mir vorab ein klares Nein zur großen Koalition wünschen", sagte Uekermann der Welt. "Man hat gesehen, dass alle Gemeinsamkeiten mit der Union aufgebraucht sind."

Regierungsbericht sieht USA stark von Klimawandel betroffen - Zeitung

Der Entwurf eines Klimaberichts der neuen US-Regierung zeichnet einem Zeitungsbericht zufolge ein drastisches Bild von den Auswirkungen der Erderwärmung in den USA. "Die Amerikaner spüren die Effekte des Klimawandels schon jetzt", zitierte die New York Times aus dem noch nicht veröffentlichten Regierungsbericht. Die Durchschnittstemperaturen in den USA haben demnach stark zugenommen: Die vergangenen Jahrzehnte seien die heißesten seit 1.500 Jahren gewesen.

Lindner verteidigt Äußerungen zur Krim

FDP-Chef Christian Lindner hat seine Forderung, die deutsche Russlandpolitik zu korrigieren und die Annexion der Krim als "dauerhaftes Provisorium" zu behandeln, verteidigt. Er habe nicht für einen "Kuschelkurs" mit Moskau plädiert, sagte Lindner der Bild-Zeitung. "Wir wollen keine Sanktion ohne Gegenleistung lockern." Er finde sich aber nicht damit ab, "dass eine Eskalationsspirale und ein Rüstungswettlauf" drohten.

JAPAN

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 934,6 Mrd JPY (PROG: Überschuss 827,6 Mrd JPY)

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 934,6 Mrd JPY; -4,3% gg Vj

NIEDERLANDE

Inflationsrate Juli 1,3% - CBS

Inflationsrate Juni war 1,1% - CBS

USA

Verbraucherkredite Juni plus 12,40 Mrd USD

Verbraucherkredite Mai revidiert plus 18,28 Mrd USD (vorl: plus 18,41 Mrd USD)

