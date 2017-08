Frankfurt - Per saldo zeigte sich der deutsche Rentenmarkt gut behauptet, wobei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aber um die 100-Tagelinie (163,14) pendelt, so die Analysten der Helaba.Insofern sei von dem Schwung der Vorwoche zunächst nicht mehr viel übrig. Entscheidend für den Ausblick auf die kommenden Tage dürfte sein, ob es gelinge, das 61,8%-Retracement (163,48) erneut und nachhaltig zu überwinden. Sollte dies nicht gelingen, könnte die Überzeugung raumgreifen, wonach die Erholung infolge der Schwäche ab der zweiten Junihälfte als abgeschlossen gelte. Mithin würden sich die Perspektiven für den Future wieder deutlich eintrüben. Noch sei es nicht so weit und auch angebotsseitig komme aktuell kein Druck auf die europäischen Staatsanleihen auf. Die Trading-Range liege zwischen 162,70 und 163,60.

