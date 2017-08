Zürich - Für einen wachsenden Teil der Bevölkerung ist die Kreditkarte immer häufiger Zahlungsmittel der ersten Wahl: In einer Online-Umfrage* gab mehr als die Hälfte der Befragten (55%) an, mehrheitlich mit Karte zu bezahlen. Der «Röstigraben» zeigt sich auch bei den Kartenzahlungen: Mit 66% sind diese in der Westschweiz deutlich häufiger erste Wahl als in der Deutschschweiz (52%). Gemäss den Erkenntnissen der Studie werden sich Barzahlungen weiter rückläufig entwickeln: Für vier von fünf Befragten (79%) ist klar, dass sie in 10 Jahren mehrheitlich die Karte oder ein anderes modernes Zahlungsmittel nutzen werden.

Bereits heute zeigt sich ein steigender Trend zur Nutzung bargeldloser Zahlungsmittel: Mehr als die Hälfte (55%) bevorzugt das Zahlen mit Karte: Westschweizer (66%) mehr als Deutschschweizer (52%). Und je solider die Ausbildung, desto beliebter ist die Nutzung der Karte (68% bei höherer Ausbildung). 79% der Befragten sind sich sicher, dass in zehn Jahren mehrheitlich mit Karte bezahlt wird. Mit 89 Prozent ist dieser Wert bei Westschweizern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...