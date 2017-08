Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Berkshire Hathaway -1,04% auf 178,04, davor 15 Tage im Plus (6,17% Zuwachs von 169,47 auf 179,92), Zalando -0,39% auf 39,445, davor 9 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 36,99 auf 39,6), SMI® PR -0,24% auf 9155,13, davor 8 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 8898,23 auf 9176,99), American Express -0,14% auf 85,85, davor 6 Tage im Plus (2,53% Zuwachs von 83,85 auf 85,97), Verbund -0,37% auf 17,535, davor 6 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 16,53 auf 17,6), UnitedHealth -0,05% auf 194,78, davor 6 Tage im Plus (3,15% Zuwachs von 188,93 auf 194,88), 3M -0,1% auf 207,44, davor 5 Tage im Plus (3,97% Zuwachs von 199,72 auf 207,65), Uniper -1,54% auf 18,2, davor 5 Tage im Plus (6,91% Zuwachs von 17,29 auf 18,48), EVN-0,75% auf 13,3, davor 5 Tage im Plus (4,56%...

