Die deutschen Werke des insolventen Solarkonzerns Solarworld werden von einem neuen Investor übernommen. Dieser soll sich auch um den Vertrieb kümmern, teilte das Unternehmen mit.

Solarworld-Gründer Frank Asbeck will mit Partnern die Fabriken des insolventen Solarkonzerns in Thüringen und Sachsen übernehmen. Insolvenzverwalter Horst Piepenburg teilte am Dienstag mit, er habe mit der Solarworld Industries GmbH einen entsprechenden Kaufvertrag geschlossen. Diese soll "wesentliche Teile der Solarzellen- und Modulproduktion" weiterführen und sich auch um den Vertrieb kümmern, hieß es.

Die Firma werde vertreten durch Asbeck und andere Gesellschafter, sagte er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Über die ...

