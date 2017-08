Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich schon heute an vielen Orten der Erde beobachten - zum Beispiel entlang der Ostküste Nordamerikas. Dort führt der Anstieg des Meeresspiegels zum Sterben ganzer Wälder.

Sie werden "Geisterwälder" genannt - tote Bäume entlang von Küsten, die das Meer überspült hat. Wissenschaftler sprechen von einem der sichtbarsten Zeugnisse des Klimawandels.

Der Prozess vollzieht sich seit Jahrtausenden auf natürliche Weise, aber er hat sich in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt. Polareis schmilzt, die Meeresspiegel steigen, Salzwasser dringt ins Inland vor und lässt Bäume sterben - dort, wo sie einst grünten und gediehen.

Weltweit sind Forschungen im Gange, um herauszufinden, wie rasch sich die Geisterwälder ausbreiten. Aber Wissenschaftler stimmen darin überein, dass der erschreckende Anblick toter Bäume in einst gesunden Lebensräumen ein leicht zu erkennendes Beispiel für die Auswirkungen der globalen Erwärmung ist.

"Ich glaube, dass Geisterwälder der sichtbarste Indikator für Klimawandel überall an der Ostküste der USA sind", sagt Matthew Kirwan, ein Professor am Institute of Marine Science in Virginia, der das Baumsterben in seinem Staat und im benachbarten Maryland erforscht. "Es war vor 50 Jahren trockenes, nutzbares Land, jetzt ist es Marschland mit toten Stümpfen und toten Bäumen."

Es geschieht rund um die Welt, aber in Nordamerika ist es besonders gut erkennbar: Hunderttausende Hektar an Bäumen, die durch Salzwasser abgestorben sind, von Kanada die Ostküste herunter bis zum Südzipfel Floridas und gen Westen ...

