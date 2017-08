Bonn - Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg gestern im Tagesverlauf in der Spitze bis auf 0,49%, lag am Abend aber mit 0,46% um 2 Basispunkte unter ihrem Niveau vom vergangenen Freitag, so die Analysten von Postbank Research.Bei Papieren mit kürzeren Laufzeiten habe sich ein ähnlicher Verlauf ergeben. 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten schlussendlich mit -0,24% (-2 Basispunkte) beziehungsweise -0,68% (-1 Basispunkt) rentiert. Maßgebliche Impulse für diese Entwicklung seien nicht auszumachen gewesen.

