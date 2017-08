Berlin (ots) - Der ärztliche Direktor der Berliner Charité, Prof. Dr. Ulrich Frei, hat den Warnstreik der Pflege-Kräfte am Universitäts-Klinikum kritisiert.



Frei räumte am Dienstag im rbb-Inforadio zwar ein, dass die Forderung der Pfleger nach mehr Klinikpersonal berechtigt sei. Die Pfleger wüssten aber, dass die Klinik sich intensiv bemühe, weiteres Personal zu gewinnen.



"Wir haben in einem großen Umfang zusätzliches Personal aufgebaut. Vom Ausgangspunkt her etwa 260 zusätzliche Stellen und bis Ende des Jahres werden es 300 sein." Die Lücken seien zwar noch nicht so geschlossen worden, wie es der Tarifvertrag vorsah. Das liege aber auch daran, "dass auf dem Arbeitsmarkt Pflegekräfte eine Rarität sind".



Ihm sei kein anderes Krankenhaus bekannt, in dem so viel Personal aufgebaut worden sei. "Es gibt keinen Grund, jetzt zu streiken, da die Situation sich in den letzten zwei Jahren verbessert hat". Die Arbeitsniederlegungen gingen nur auf Kosten der Patienten, kritisierte Frei.



