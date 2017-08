Mit ihrer ultraexpansiven Geldpolitik hält die Europäische Zentralbank (EZB) ineffiziente und unproduktive Unternehmen künstlich am Leben. Für die Wirtschaft sind die Zombies eine große Gefahr.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will vorerst an ihrer ultralockeren Geldpolitik mit Negativzins und massiven Anleihekäufen festhalten. Begründung: Inflation und Wachstum sind noch nicht nachhaltig angesprungen. Zumindest hinsichtlich dieser Beobachtung muss man der EZB Recht geben, auch wenn in den Medien zuletzt zu lesen war "Europa boomt". Ob das die Zinspolitik der EZB rechtfertigt, ist aber noch mal eine andere Frage. Denn wer die seit Jahren zwischen 0,5 und 1,5 Prozent dahindümpelnden Wachstumsraten der großen Volkswirtschaften als Boom bezeichnet, dem sind offensichtlich die Maßstäbe verrutscht. Weder im langfristigen, also über Jahrzehnte laufenden, noch im internationalen Vergleich kann dieses Wachstum anders bezeichnet werden als mit dem Begriff "anämisch".

In Deutschland kommt hinzu, dass die Zahl der Beschäftigten ebenso schnell wächst wie die Wirtschaft insgesamt. Das Bruttosozialprodukt pro Beschäftigtem stagniert also, Produktivitätswachstum findet nicht statt. Es stellt sich die Frage, ob diese Beobachtungen zusammenhängen und die Hypothese an dieser Stelle lautet: Ja.

Der gemeinsame Treiber von schwachem Wachstum und stagnierender Produktivität heißt Geldpolitik.

Unternehmenspleiten bleiben aus

Was zunächst paradox klingt, wird nachvollziehbar, wenn wir uns ansehen, wie sich parallel zur immer weiteren Öffnung der monetären Schleusen und der damit erzwungenen Verflachung der Zinsstrukturkurve entlang der Nulllinie die Unternehmenspleiten entwickelt haben. Sie sind seit Beginn der Krise kontinuierlich gefallen. Ihr langjähriges Mittel beträgt eigentlich ca. 1,5 bis 2 Prozent. Im Jahr 2006, dem letzten vor Beginn der Krise, lag die Quote in Deutschland bei 1,2 Prozent. Das macht Sinn, weil in einem Boomjahr die Pleiten geringer sein sollten, als im langjährigen Durchschnitt. Was dann passierte, ist jedoch auf den ersten Blick vollkommen kontraintuitiv: Trotz der epochalen Wirtschafts- und Finanzkrise fiel die Zahl der Pleiten in den 10 Jahren 2006-2016 kontinuierlich auf zuletzt nur noch 0,6 Prozent. Für die meisten anderen Euroländer sieht das ganz ähnlich aus. Was ist da passiert?

Die Geldpolitik hat durch Nullzins die Anpassungskrise auf Unternehmensebene verhindert. Sie hat damit erreicht, was sie erreichen wollte: Die Verhinderung von mehr Arbeitslosigkeit. Durch die Subvention des Nullzinses und auch des schwachen Euro werden all die Unternehmen am Leben erhalten, die - hart gesagt - eigentlich Pleite gehen sollten, weil sie ihre Kapitalkosten nicht verdienen.

