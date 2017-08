Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit wenig veränderten Kursen eröffnet, wobei anfängliche leichte Abgaben schnell wettgemacht wurden. Gemäss Händlern lasteten die neuesten Daten zum chinesischen Aussenhandel anfänglich etwas auf der Stimmung. So ist der Aussenhandelsmotor des Riesenlandes im Juli etwas ins Stottern geraten. Nach zuletzt starken Daten gingen die Zuwächse jedenfalls sowohl bei den Aus- als auch Einfuhren zurück und blieben auch hinter den Erwartungen von Experten zurück.

Nachdem der SMI bereits am Vortag leicht im Minus geschlossen hatte, fehlt es auch am heutigen Handelstag an Impulsen für einen weiteren Anstieg. Davor hatte das wichtigste Schweizer Börsenbarometer allerdings neun Sitzungen in Folge im Plus abgeschlossen. Grundsätzlich sei das Niveau an den Aktienmärkten weiter sehr hoch, heisst es denn auch im Handel. Das mache sie für Enttäuschungen aber etwas verletzlich. Allerdings gebe es weiterhin kaum Alternativen zu Dividendenpapieren, so dass auf tieferen Niveaus immer schnell wieder Käufer da seien.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr praktisch unverändert bei 9'155,39 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,05% auf ...

