Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Volkswagen 0.11% Marts (GTF00100): Auch wenn VW momentan schlecht läuft (ca. -6,00% seit Kauf) habe ich nochmal nachgekauft. Das hat 2 Gründe: 1) Es sieht wohl so aus als ob sich der Kurs gerade bei 130 "festgefahren" hat. Ich gehe davon aus, dass die Aktie langfristig wieder an Wert gewinnen wird. 2) Damit die Gewichtung im Portfolio wieder stimmt, mit 4%. p.s. ich spiele momentan mit dem Gedanken den Wert sogar mit 8% zu gewichten. Jetzt ist es mir noch zu heiß, vielleicht aber in Zukunft. (08.08. 08:23) >>...

