Die Nachfrage nach Gabelstaplern von Jungheinrich ist ungebrochen hoch. Nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr hob Konzernchef Hans-Georg Frey am Dienstag seine Prognose leicht an. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie legte zeitweise um über zwei Prozent auf 34,20 Euro zu. Nach einem guten ersten Halbjahr setze sich der...

Den vollständigen Artikel lesen ...