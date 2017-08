Wien - In der Eurozone wurde gestern mit dem Sentix Index der erste Konjunkturumfrageindikator für den Monat August veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Teilumfrage zur aktuellen Lage sei dabei auf den höchsten Wert seit November 2007 gestiegen. Die etwas weniger positive Einschätzung der Zukunftsaussichten habe jedoch - wie allgemein erwartet - zu einem leichten Rückgang des Gesamtindex geführt. Deutlich stärker als großteils vermutet habe sich die deutsche Industrieproduktion im Juni im Vergleich zum Vormonat reduziert. Der deutliche Rückgang des Outputs um 1,1% müsse im Lichte der starken Zuwächse in den Monaten zuvor relativiert werden. Zudem sei für den Monat Juni ein starkes Plus beim Auftragseingang vermeldet worden, sodass sich ein guter Start der deutschen Wirtschaft ins dritte Quartal abzeichne.

