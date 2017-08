Die US-Bank Citigroup hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Essenslieferdienst dürfte von einem lang anhaltenden Branchenwachstum profitieren und berge deshalb mittel- und langfristig erhebliches Gewinnsteigerungspotenzial, schrieb Analyst Michael Goltsman in einer Studie vom Dienstag. Die Aktie könnte in den kommenden zwölf Monaten um rund ein Drittel an Wert zulegen, die Einstufung sei allerdings mit einem hohen Risiko verbunden./edh/ck Datum der Analyse: 08.08.2017

ISIN: DE000A2E4K43