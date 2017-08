... einem deutlichen Hype der letzten Monate eine kräftige Korrektur absolviert wurde, dem nun die nächste Etappe folgt. Was war passiert? Einige Investoren, die diesen Hype mitgemacht haben, hatten schlicht Kasse gemacht. Das sind die bekannten Fälle, die nicht zu vermeiden sind, aber bei sorgfältiger Beachtung auch die nächsten Käufe begründen. Wir hatten es mit der Empfehlung in der Actien-Börse gut erwischt. Zur Sache selbst: Mit dem Produktportfolio für Baumaschinen in allen Größen liegt WACKER NEUSON vorerst voll im deutschen Bautrend.



