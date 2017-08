Frankfurt - In den vergangenen vier Wochen ist der Goldpreis in US-Dollar wieder etwas angestiegen, so die Analysten der DekaBank. Ursache sei einmal mehr die Bewegung der US-Renditen gewesen. Deren durch rückläufige Inflationserwartungen ausgelöster Rückgang habe sich in der entsprechenden gegenläufigen Entwicklung des Goldpreises widergespiegelt.

