08.08.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1350 (1150) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 690 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 250 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - CS CUTS AA PLC TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 175 (235) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 760 (785) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2040 (2050) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 820 (870) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4100 (4500) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 243 (221) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1265 (1185) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 140 (115) PENCE - 'HOLD' - MACQUARIE RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 608 (598) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS TELIT COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 300 (375) P - 'OUTPERF.' - RBC CAPITAL RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 215 (200) P - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS STANDARD LIFE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 460 (430) PENCE - SOCGEN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 520 (525) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 620 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'NEUTRAL'



