Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Allianz SE nach Halbjahreszahlen und dem Einstieg bei Liverpool Victoria von 156 auf 165 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Andy Hughes hob in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnschätzungen für das Lebensversicherungsgeschäft der Allianz an. Dieses habe weniger als erwartet unter niedrigen Zinsen und Kapitalerträgen gelitten. Für die Konzerngewinne sieht der Experte aber weiterhin erhebliche Risiken. Zudem monierte er, dass die Beteiligung am Sachversicherungsgeschäft von Liverpool Victoria und deren später geplanter Ausbau eine größere Belastung für die Kapitalausstattung der Allianz sei als von ihr angekündigt./gl/bek Datum der Analyse: 08.08.2017

ISIN: DE0008404005