BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 07-Aug-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 07/08/2017 IE00B88D2999 10203 GBP 2283492.984 223.8060359 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 07/08/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6143704.248 16.30313035 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 07/08/2017 IE00B7SD4R47 45112 EUR 9817410.774 217.6230443 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 07/08/2017 IE00B8JF9153 2675075 EUR 20831275.02 7.7871742 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 07/08/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8196308.623 236.9765699 Daily ETP



Boost ShortDAX 07/08/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5669848.21 7.7701192 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/08/2017 IE00B7Y34M31 10054 USD 4838330.605 481.2343948 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/08/2017 IE00B8K7KM88 4267764 USD 35803643 8.3893212 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/08/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7702240.245 823.1527461 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/08/2017 IE00B8VZVH32 5360767 USD 21844704.17 4.0749214 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/08/2017 IE00B7ZQC614 288341567 USD 194800016.1 0.6755877 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/08/2017 IE00B7SX5Y86 316883 USD 26375056.38 83.2327906 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 07/08/2017 IE00B8HGT870 805348 USD 18188703 22.5848987 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 07/08/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 1908196.764 115.8237793 Daily ETP



Boost Copper 3x 07/08/2017 IE00B8JVMZ80 265080 USD 5674320.691 21.4060687 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 07/08/2017 IE00B8KD3F05 43997 USD 3255875.418 74.0022142 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/08/2017 IE00B8VC8061 148170576 USD 46172366.66 0.3116163 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/08/2017 IE00B76BRD76 202282 USD 7715768.793 38.1436252 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 07/08/2017 IE00B7XD2195 5457197 USD 17972691.67 3.2933925 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 07/08/2017 IE00B8JG1787 9215 USD 1075548.08 116.7171004 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/08/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2286966.568 40.70784209 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 07/08/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1976775.484 66.11289245 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/08/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 422718.0481 160.9128466 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 07/08/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 21931544.51 54.23297646 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 07/08/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2821956.354 214.0115542 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 07/08/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 279121592.1 5419.836739 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 07/08/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 139152753.4 17094.93285 Daily ETP



Boost Palladium 07/08/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 761358.5782 56.0440617 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 07/08/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 834749.9677 111.7320262 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/08/2017 IE00B94QL251 4863 USD 660071.548 135.7334049 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/08/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 257131.5768 4.5956565 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 07/08/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 381144.1561 73.2969531 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 07/08/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 654444.8166 88.5102538 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 07/08/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 485708.8696 81.5358183 Daily ETP



Boost Silver 2x 07/08/2017 IE00B94QL921 7515 USD 506512.9712 67.4002623 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 07/08/2017 IE00B94QL699 14638 USD 625172.3351 42.7088629 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/08/2017 IE00B873CW36 2069014 EUR 22017581.52 10.6415817 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/08/2017 IE00B8NB3063 402266 EUR 35907307.16 89.2625953 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1567836.975 122.6789495 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 12878262.65 54.1101199 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 938434.8188 128.5527149 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKS8QN04 1136059 EUR 66937885.25 58.9211346 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKT09479 821 GBP 118401.4867 144.2161835 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 9739761.561 49.60660874 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKT09032 2500 USD 272422.383 108.9689532 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/08/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10202740.02 77.1701297 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/08/2017 IE00BLS09N40 363725 EUR 16572468.63 45.5631827 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/08/2017 IE00BLS09P63 480820 EUR 7383605.492 15.3562778 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/08/2017 IE00BLNMQS92 36277 EUR 3724633.055 102.6720251 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/08/2017 IE00BLNMQT00 93204 EUR 4189760.648 44.9525841 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 07/08/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3588778.156 15.6846708 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 07/08/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1493316.337 106.0820016 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/08/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1227778.105 26.4692919 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/08/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1041750.6 76.8252655 Short Daily ETP



Boost Brent 07/08/2017 IE00BVFZGD11 402613 USD 6799666.74 16.8888405 Oil ETC



Boost Gold 07/08/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2862802.974 25.8217247 ETC



Boost Natural Gas 07/08/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1003451.144 22.9355019 ETC



Boost BTP 10Y 5x 07/08/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4175633.002 50.5218754 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 07/08/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3156603.59 52.8956966 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 07/08/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1468011.095 76.2444736 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/08/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 292213.7477 72.9986879 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/08/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 284872.3363 96.1756706 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/08/2017 IE00BYTYHS72 405399 USD 10028359.52 24.737011 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/08/2017 IE00BYTYHR65 75057 USD 2557674.209 34.0764247 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/08/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5438586.176 214.912913 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/08/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 328729.8267 29.8845297 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 07/08/2017 IE00BYTYHQ58 14540406 USD 7253930.832 0.4988809 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 07/08/2017 IE00BYMB4Q22 154672 EUR 24694154.8 159.6549783 ETP



